Napoli atterrato a Fiume. Nel tardo pomeriggio Gattuso ed Elmas in conferenza | FOTO

Domani sera il Napoli ripartirà dall’Europa League, dallo scontro con l’avversaria meno blasonata del girone F. Gli azzurri giovedì scorso hanno battuto con gran mestiere la Real Sociedad di Oyarzabal e compagni. La formazione basca è prima in classifica nella Liga BBVA spagnola, sopra Barcellona e Real Madrid. Dopo la sconfitta in casa contro l‘AZ Alkmaar la squadra di Gattuso si è rialzata e ora vorrà confermarsi. Interessante sarà poi la sfida tra Az e Real Sociedad, dove una delle due sicuramente dovrà fare punti identificandosi come la reale avversaria del Napoli. Il Napoli è nel frattempo atterrato a Fiume, come testimonia il post del club su Twitter.

Napoli atterrato a Fiume | FOTO

Il Napoli è atterrato in Croazia e si prepara ad affrontare la sfida di Europa League. Nel frattempo alle ore 18.30 ci sarà la conferenza di Rino Gattuso che insieme ad Elmas presenteranno la gara e risponderanno alle domande dalla stampa.

