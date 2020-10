L’AZ Alkmaar ha pubblicato un post su Twitter che ritrae le proprie divise di gioco e quelle del Napoli per il match d’Europa League di questa sera. Il match è in programma alle 18.55 allo stadio San Paolo.

CLICCA QUI PER CONOSCERE I CONVOCATI DI GATTUSO PER L’AZ ALKMAAR

Napoli-AZ Alkmaar, svelate le maglie delle due squadre

Il Napoli scenderà in campo con la classica maglia azzurra con i loghi dello sponsor tecnico in oro. Gli olandesi, invece, saranno in completa tenuta rossa. L’AZ ha incitato i propri calciatori nel post su Twitter: “Forza ragazzi in rosso!”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/AZAlkmaar/status/1319209854741995521″]

The post Napoli-AZ Alkmaar, svelate le maglie delle due squadre per il match di questa sera |FOTO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento