Napoli Barcellona curve a 70euro: proteste sul web

I biglietti verranno messi in vendita da oggi (prelazione per gli abbonati sino alla mezzanotte del 6 febbraio): si parte da un minimo di 70 euro per le curve, si passa ai 130 per i Distinti, si transita ai 16 per la Family (120 per un adulto e 40 per l’under 12) e si approda ai 190 per la Nisida e ai 250 per la Posillipo. Per fare un paragone, nelle tre gare della fase a gironi, in autunno, contro il Liverpool le curve costavano 40 euro, con il Salisburgo e il Genk 25; due anni fa, per vedere il Real i due settori più popolari erano disponibili a 50 euro.

Cds

