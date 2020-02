Napoli Barcellona – De Laurentiis sarà in tribuna al San Paolo, il presidente vuole restare vicino alla squadra

L’edizione odierna di Tuttosport racconta che, nonostante i rapporti siano tesi tra presidente e squadra per la causa sui diritti d’immagine, De Laurentiis sarà certamente in tribuna, insieme alle autorità del Barcellona, per ospitare al meglio possibile la dirigenza avversaria e per godersi lo spettacolo della gara. Una situazione sicuramente non semplice, ma che non sembra influire sui ritmi della squadra, che finalmente si è ripresa. Il Napoli arriva a questi ottavi di Champions League dopo un girone in cui gli azzurri hanno strappato 4 punti al Liverpool.

De Laurentiis e Gattuso

De Laurentiis, come riporta sempre Tuttosport, è molto soddisfatto del lavoro del suo allenatore Gennaro Gattuso, e non solo per i risultati. Il presidente sarebbe molto contento infatti dell’impronta di gioco che il tecnico ha trasmesso ai suoi giocatori, che poi si è tradotta in 6 vittorie nelle ultime 7 partite, e 3 di queste contro grandi squadre. De Laurentiis è sempre più convinto della sua scelta per traghettare il Napoli almeno fino a giugno, o, chissà, anche oltre. Il Napoli ha già inoltre incassato molto da questa Champions, ben 60 milioni di euro, quindi è ben comprensibile il perché il presidente tenga particolarmente ad andare avanti in questa importantissima competizione.

