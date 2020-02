Convocati Napoli Barcellona | Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma domani al San Paolo per l’ottavo di finale di andata di Champions League.

La squadra ha iniziato la sessione sul campo 1 con attivazione a secco e circuito di forza. Successivamente, sul campo 2, lavoro tecnico tattico. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto. Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Milik, Politano.

Napoli-Barcellona, i convocati di Gattuso: ancora assente Koulibaly!

