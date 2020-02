Napoli-Barcellona, le pagelle: Mertens nella notte delle stelle, difesa a corrente alternata

Napoli-Barcellona, le pagelle degli azzurri firmate dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

Ospina 6 – Griezmann è lasciato troppo solo nell’azione del pareggio, il colombiano non poteva fare nulla. In altre occasioni invece si rivela decisivo, arrivando anche a prendere un brutto colpo (involontario) da Leo Messi.

Di Lorenzo 6,5 – Primo tempo sopra le righe, molto positivo. In occasione del gol del Barcellona, però, tiene in gioco Semedo che parte sulla fascia per servire Griezmann.

Manolas 6,5 – Argina Messi nel migliore dei modi, un paio di interventi risultano provvidenziali. La difesa nel primo tempo è ermetica, maggiori difficoltà nella ripresa quando il Barcellona alza i ritmi e gioca la palla di prima senza interruzione: Griezmann pareggia attaccando proprio la sua zona di campo al centro dell’area di rigore.

Maksimovic 6 – Bella prova contro il tridente del Barcellona, attento e complementare in coppia con Kostas Manolas. I due centrali riescono a dare un certo equilibrio alla linea difensiva.

Mario Rui 6,5 – In campo non gli si può recriminare nulla dal punto di vista dell’impegno, ma si perde Semedo nell’azione del pareggio di Griezmann: un errore di marcatura che pesa nell’economia generale della partita. Grinta e carattere quando va testa a testa con Arturo Vidal.

Napoli-Barcellona, le pagelle del centrocampo

Fabian 6 – Meglio nel primo tempo, ma non regge i ritmi anche nella seconda frazione. Davanti agli occhi di un club interessato ad acquistarlo in estate, non riesce a dare il meglio di sé come fatto con Inter e Brescia.

Demme 6,5 – Fa schermo davanti alla difesa azzurra e tiene a lungo i pericoli lontani dalla coppia di centrali del Napoli. Vince il duello con il centrocampo catalano, ma nel secondo tempo Busquets cresce e guadagna il controllo della zona mediana.

(Dal 79′ Allan SV)

Zielinski 6 – Un primo tempo scoppiettante, propositivo e pericoloso per gli avversari. Nei secondi 45′ il Napoli cala sotto il giro palla del Barcellona e i centrocampisti azzurri faticano a costruire gioco.

I voti del tridente d’attacco

Callejon 6 – Grande impegno a tutta fascia, fa ciò che gli chiede mister Gattuso. Tra i suoi piedi capita una grande occasione a tu per tu con ter Stegen, ma lo spagnolo si fa ipnotizzare dal portiere avversario e non riesce a battere a rete.

(Dal 74′ Politano SV)

Mertens 7 – Nella notte dello stadio San Paolo raggiunge Marek Hamsik in cima alla classifica dei marcatori all time della storia del Napoli. Una gara perfetta in avanti, grande sacrificio quando ripiega dietro e dà una mano ai compagni. Ad inizio ripresa è costretto a chiedere il cambio, il rammarico è grande: questa sembrava essere proprio la sua notte!

(Dal 54′ Milik 5,5 – Entra in campo consapevole di dover fare una gara di grande sacrificio. Le palle che arrivano in avanti sono davvero poche, il Napoli non arriva mai al cross quando il 99 è in area di rigore)

Insigne 6,5 – Il Capitano è ancora tra i migliori in campo, come succede spesso nelle ultime settimane. Cerca il gol, ma non arriva: il San Paolo era pronto ad esplodere.

