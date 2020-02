Napoli-Barcellona, Milik: “Se puoi sognarlo, puoi farlo” | FOTO

Napoli-Barcellona è arrivata, poco più di 24h per la gara dell’anno. Arek Milik è pronto per questa andata degli ottavi di finale di Champions League in uno stadio San Paolo che si prevede tutto esaurito. Il numero 99 ha caricato l’ambiente con un post pubblicato su Instagram e sui suoi altri profili social: “Se puoi sognarlo, puoi farlo. Forza Napoli!”.

Barcellona, Piqué: “Milik, Insigne e Mertens giocatori importanti nel Napoli”

Il difensore blaugrana Gerard Piqué ha risposto alla domanda quasi di rito “cosa temi degli avversari?”. Lo spagnolo ha espresso tutta la propria stima verso la formazione partenopea, dichiarando: “Abbiamo paura di molte cose del Napoli, ha giocatori molto buoni come Insigne, Mertens, Milik… Sicuramente ci può dare problemi se andiamo in campo nella maniera non adeguata. L’importante è segnare domani”.

Gattuso in conferenza stampa

Oggi l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha presentato così la gara con il Barcellona. Ecco un estratto dalla sua conferenza stampa: “Penso che noi in questo momento dobbiamo essere quelli che fanno entusiasmare i tifosi, tenendo bene il campo. Non puoi pensare, devi stare tranquillo ed essere consapevole della necessità della partita nei 180′, perché non si può sbagliare nulla. Dobbiamo sbagliare il meno possibile, altrimenti non ti perdonano. Dobbiamo avere la lucidità di controllare bene la partita, compiendo scelte con sicurezza. Loro hanno un qualcosa più di noi, ma ce la giocheremo preparandola bene. Nel calcio non si sa mai…”.

