Napoli-Barcellona: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni

​Al San Paolo arriva il Barcellona per una gara dal grande fascino. A Fuorigrotta , per la prima volta, i napoletani vedranno dal vivo Lionel Messi, l’argentino che ricorda ai partenopei Diego Armando Maradona, il giocatore più forte di tutti i tempi. La Pulce ci terrà a lasciare il segno al San Paolo, ma contro troverà un avversario, il ​Napoli di Gattuso, deciso a compiere l’impresa. Dove e quando si gioca ​ La partita si disputerà, come detto in precedenza, allo stadio San Paolo di Napoli… continua a leggere sul sito di riferimento