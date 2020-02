Napoli-Barcellona, scintille tra Vidal e Mario Rui: il cileno viene espulso

Nel corso dei minuti finali di Napoli-Barcellona, inchiodata sull’1-1, si sfiora la rissa tra Vidal e Mario Rui dopo il fallo del cileno ai danni di quest’ultimo.

NAPLES, ITALY – FEBRUARY 25: Arturo Vidal and Lionel Messi of FC Barcelona stand disappointed during the UEFA Champions League round of 16 first leg match between SSC Napoli and FC Barcelona at Stadio San Paolo on February 25, 2020 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)