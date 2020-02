Napoli-Barcellona, tutto pronto negli spogliatoi azzurri: il tweet del club

E’ già tutto pronto negli spogliatoi del Napoli per il big match di questa sera contro il Barcellona.

Gli azzurri calcheranno il campo del San Paolo con la casacca azzurra a inserti blu, mentre il portiere avrà il completino rosso. Mancano ormai circa due ore e gli spalti di Fuorigrotta cominciano a riempirsi per non mancare l’appuntamento con la gara leggendaria: per la prima volta i blaugrana affrontano gli azzurri in un match ufficiale.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/sscnapoli/status/1232361624780070912?s=20″]

