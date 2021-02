Quest’oggi il Napoli di Gennaro Gattuso scende in campo contro il Benevento di Filippo Inzaghi, suo grande compagno in campo ai tempi del Milan. All’andata fu un vero ribaltone, con gli azzurri che grazie a delle grandi giocate di Lorenzo Insigne ed Andrea Petagna riuscirono ad avere la meglio sui giallorossi per 1-2. Ora la situazione è sicuramente diversa: gli uomini di Inzaghi vengono da un pareggio meritato e sofferto contro la Roma, mentre il Napoli non è per nulla in un momento positivo. Nonostante alcuni recuperi (Mertens, Demme, Hysaj) l’infermeria azzurra è ancora piena, e gli stessi calciatori recuperati sono lontani dall’essere pienamente adoperabili dal 1′.

Napoli-Benevento, il goal di Mertens – VIDEO

Al 34′ di un buon primo tempo da parte del Napoli è arrivato il goal di Dries Mertens, servito da un cross di Faouzi Ghoulam sul lato sinistro. Gli azzurri di Gattuso stanno comunque mostrando un buon calcio, al netto delle difficoltà e delle assenze, nonché della situazione societaria non semplicissima e della posizione in bilico del tecnico ex Milan. Dopo pochi minuti è stato anche annullato un bellissimo goal di Piotr Zielinski per una posizione irregolare di Insigne. SEGUICI ANCHE SU TWITTER CLICCANDO QUI

