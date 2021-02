Dopo l’eliminazione del Napoli dai sedicesimi di Europa League, gli azzurri dovranno concentrarsi sul campionato di Serie A. Subito domenica ci sarà una gara interessante per Gattuso e i suoi contro i campani del Benevento (allenati da Filippo Inzaghi, compagno di squadra storico al Milan del tecnico del Napoli). Subito dopo gli azzurri sfideranno in una sola settimana Sassuolo e Bologna, entrambe squadre che provengono da un periodo non buonissimo in campionato. Ecco dove vedere il Napoli in tv e live streaming.

Napoli-Benevento, dove vedere la gara: orario, canale tv e live streaming

La partita tra Napoli e Benevento avrà luogo il 28 febbraio alle ore 18 e sarà trasmessa in diretta tv da Sky, detentrice dei diritti di sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. In particolare la gara sarà visibile sui canali specifici di Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Quanto allo streaming, sarà possibile vedere la gara del Napoli su Now Tv, piattaforma collegata sempre all’emittente satellitare, e su Sky Go, app specifica che va scaricata su smartphone o tablet. Inoltre sarà disponibile anche una diretta testuale sul sito di Calcionapoli1926.it. SEGUICI ANCHE SU TWITTER CLICCANDO QUI

