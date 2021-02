Squalificato per un turno Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, per doppia ammonizione nel match contro la Roma. Il tecnico dei sanniti salterà, dunque, la prossima gara di campionato contro il Napoli, in programma domenica 28 febbraio. In panchina è pronto il suo secondo Maurizio D’Angelo.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE L’ARBITRO AL VAR DI NAPOLI-GRANADA

Napoli-Benevento, Filippo Inzaghi e Glik squalificati

Contro il Napoli out anche Kamil Glik, difensore del Benevento, squalificato per un turno per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario durante il match con la Roma.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Napoli-Benevento, Filippo Inzaghi e Glik squalificati: in panchina pronto D’Angelo appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento