Napoli-Benevento, i convocati di Gattuso: tornano Ospina, Demme e Hysaj. Aggregati quattro Primavera

La SSC Napoli ha diramato la lista dei convocati di Rino Gattuso per Napoli-Benevento. Il match è in programma alle ore 18 allo Stadio Maradona per la quinta giornata di ritorno di Serie A. Dirige il match l’arbitro Abisso di Palermo.

Portieri: Meret, Ospina, Contini

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Zedadka (maglia 3)

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Labriola (maglia 61)

Attaccanti: Politano, Insigne, Mertens, Cioffi (maglia 58), D’Agostino (maglia 56)

