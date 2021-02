Napoli-Benevento, la Ssc Napoli ricorda l’ultimo precedente casalingo – VIDEO

Domani gara spartiacque per il Napoli contro il Benevento? La cosa certa è che la squadra di Gattuso deve invertire il trend negativo delle ultime settimane. Non battere i cugini beneventani sarebbe delittuoso per una squadra che ha ancora ambizioni di alta classifica.

Amarcord Napoli-Benevento, la Ssc Napoli ricorda l’ultimo precedente casalingo

La Ssc Napoli quest’oggi sui social ha postato un video risalente all’ultimo match disputato contro i sanniti in quello che due anni fa era lo stadio San Paolo. In panchina Sarri, azzurri dominanti e vincenti con un punteggio tennistico: 6-0.

SARRI AL NAPOLI? LE PAROLE DI BARGIGGIA SONO UNA SENTENZA

