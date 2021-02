Alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona scenderanno in campo Napoli e Benevento, nel match valido per il ventiquattresimo turno di Serie A. Gli azzurri inseguono una vittoria che gli permetterebbe di agganciare la Lazio, uscita sconfitta dal confronto con il Bologna, e di accorciare sulla Juventus, fermata sull’1-1 sul campo dell’Hellas Verona. I sanniti, reduci da tre pareggi consecutivi, sono alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza. Di seguito le scelte ufficiali di Gennaro Gattuso e Filippo Inzaghi.

RESTA AGGIORNATO SUL CALCIO NAPOLI

Napoli-Benevento: tornano titolari Mertens e Ghoulam

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam, Fabian, Bakayoko, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne.

Benevento: in attesa

SEGUICI ANCHE SU TWITTER

The post Napoli-Benevento, le formazioni ufficiali: Gattuso lancia Mertens e Ghoulam. In porta gioca Meret appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento