Napoli-Benevento, le probabili formazioni: Gattuso recupera tre pedine, dubbio sulla fascia

Ilaffronterà ildomani alle 18 al “Maradona”, bisogna tornare alla vittoria in campionato per tenere vivo l’obiettivo Champions. Contro ci saranno i sanniti di Pippo, tra le maggiori sorprese di questo campionato, in un insolito derby campano. Ecco le probabili formazioni di CalcioNapoli1926.it.