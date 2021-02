Napoli-Benevento di questa domenica vedrà il riproporsi anche di una sfida fratricida: Insigne contro Insigne, Lorenzo contro Roberto.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Napoli-Benevento è Insigne vs Insigne

La sfida ritorna dopo il match d’andata in cui entrambi si presero la scena. Al vantaggio del sannita, che tra l’altro sarà l’unico ex della gara, rispose proprio il Capitano azzurro prima del sigillo del sorpasso firmato da Petagna per l’1-2 in rimonta al “Vigorito”. Un gol segnato due volte da Lorenzo Insigne, in quanto gli fu annullato un gol. Questa domenica si riproporrà la sfida tra i due, e sicuramente vorranno lasciare il segno e fare di questo Napoli-Benevento un altro Insigne-Insigne. Come dicevamo, l’attaccante sannita è l’unico ex della partita, dopo l’uscita di scena di Maggio, che ha salutato nel corso del mercato invernale. Roberto Insigne è cresciuto nel settore giovanile azzurro, proprio come il fratello più grande di tre anni (è un ’94), esordendo anche con la prima squadra, prima di essere ceduto in giro per l’Italia.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

The post Napoli-Benevento significa Insigne vs Insigne: torna la sfida fratricida, Roberto è l’unico ex appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento