Napoli-Benevento, un solo precedente in serie A: vittoria tennistica degli azzurri di Sarri

C’è un solo precedente in serie A tra Napoli-Benevento, derby campano insolito in serie A, che torna a riproporsi questa domenica per la gara valida per la giornata numero cinque del girone di ritorno.

Napoli-Benevento, solo un precedente in serie A

La gara risale al settembre 2017, all’unico altro campionato trascorso in serie A dal club sannita. La gara terminò con un netto 6-0 a favore degli azzurri. Era il Napoli di Sarri che incantava per il suo gioco e Mertens fu il grande protagonista dell’incontro con una tripletta. Di Allan, Callejon e Insigne le altre tre reti. Il club sannita non pervenuto e punteggio tennistico incassato.

