Napoli, Borriello: “De Laurentiis vuole una squadra da Champions League”

Ciro Borriello, Assessore allo Sport nel Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte Sport Live in merito al Napoli. Di seguito le sue parole.

Borriello: “Il Napoli è un cantiere aperto”

La squadra azzurro è totalmente in costruzione, si attendono ancora arrivi. Ci saranno molte partenze, si tratta proprio di un cantiere aperto. Osimhen? Mi è sembra positivo, molto. In avanti la squadra sembrerebbe completa, forse bisogna fare qualcosa in mezzo al campo e in difesa. De Laurentiis ha sempre dimostrato di voler allestire una squadra a livello Champions League.

