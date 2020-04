Napoli, buco a sinistra: Giuntoli monitoria Cucurella e altri tre terzini

​Il ​Napoli, in vista della prossima stagione, dovrà rinforzarsi soprattutto sulla fascia sinistra. In quella zona del campo si è aperto infatti un buco. Al momento c’è il solo Mario Rui. Faouzi Ghoulam non offre le necessarie garanzie tecniche e a giugno potrebbe essere ceduto. Lo stesso Hysaj, a volte schierato a sinistra, a detta del suo procuratore, dovrebbe lasciare la Campania a giugno. Cristiano Giuntoli si sta guardando intorno alla ricerca del profilo migliore per la causa azzurra…. continua a leggere sul sito di riferimento