Napoli, buone notizie: è rientrato anche Mertens

Il belga ha svolto un lavoro personalizzato sul campo oltre ad una seduta in palestra. Nei prossimi giorni verrà valutato per capire quando potrà rientrare a lavorare col gruppo. In città anche Osimhen, dimesso dall’ospedale di Bergamo dopo la botta alla testa

