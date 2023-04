Napoli campione se… Tutte le combinazioni

Agli azzurri mancano 2 punti ma possono vincere mercoledì

Roma, 30 apr. (askanews) – Festa scudetto rimandata per il Napoli frenato dalla Salernitana quando era tutto pronto per celebrare il terzo scudetto. La classifica, a sei giornate dalla fine, recita: Napoli 79, Lazio 61, Juventus 59 con i bianconeri che questa sera giocano a Bologna e potrebbero raggiungere quota 62. A sei giornate dalla fine con 18 punti disponibili la Lazio potrebbe raggiungere al massimo quota 79, la Juventus quota 80 punti Il Napoli è attualmente a 79 e, dunque, è a soli due punti – contando solo sulle proprie forze – dalla certezza aritmetica del tricolore. La Juventus se non vincesse in serata col Bologna, sarebbe aritmeticamente fuori dalla corsa al titolo. A quel punto basterebbe una sconfitta della Lazio nella prossima giornata (la squadra di Sarri giocherà prima del Napoli, mercoledì sera col Sassuolo) per consegnare il titolo al Napoli.

Se la Juve mancasse risultato a Bologna, e anche se la Lazio battesse il Sassuolo, a quel punto al Napoli basterebbe un semplice pari a Udine per festeggiare.

In sintesi: il Napoli vince il campionato se: – vince con l’Udinese – pareggia con l’Udinese: Juve non vince una fra Bologna e Lecce – vince senza giocare se Juve non vince una delle due e Lazio non vince contro Sassuolo 32a giornata Lecce-Udinese 1-0, Spezia-Monza 0-2, Roma-Milan 1-1, Torino-Atalanta 1-2, Inter-Lazio 3-1, Napoli-Salernitana 1-1, Cremonese-Verona 1-1, Sassuolo-Empoli, ore 18.00 Fiorentina-Sampdoria, ore 20.45 Bologna-Juve. Classifica: Napoli 79, Lazio 61, Juventus 59, Inter, Roma, Milan 57, Atlanta 55, Bologna, Monza 44, Fiorentina, Udinese, Torino 42, Sassuolo 40, Salernitana 34, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27, Cremonese 20, Sampdoria 17. 33a giornata mercoledì 3 maggio ore 18, Atalanta-Spezia, Juventus-Lecce, Salernitana-Fiorentina, Sampdoria-Torino, ore 21 Verona-Inter, Lazio-Sassuolo, Milan-Cremonese, Monza-Roma, giovedì 4 maggio ore 20.45 Udinese-Napoli, Empoli-Bologna.

