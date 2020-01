Napoli, caos ANM. Autista sorpreso a dormir, 63 colleghi si rifiutano di lavorare

Gli ispettori dell’Anm lo hanno sorpreso a dormire sul bus alla cui guida avrebbe dovuto trovarsi due notti fa: sarebbe questo – apprende l’Ansa – l’episodio che avrebbe scatenato un vero e proprio ammutinamento da parte degli autisti dell’ANM con 60 linee su 110 soppresse nella giornata di ieri 8 gennaio.

Nei confronti del conducente del turno notturno sorpreso a dormire l’ANM ha già avviato l’iter disciplinare. Ma dall’ispezione è emersa un’altra irregolarità.

Il personale ispettivo – si legge in una nota dell’Anm – intervenuto a sorpresa al parcheggio Brin due notti fa, ha trovato una porta chiusa con un lucchetto. Scassinata la porta, gli ispettori si sono trovati davanti una stanza arredata con un divano, una scrivania e una credenza: un piccolo vano al piano terra del parcheggio Brin che l’autista aveva arredato a sua stanza personale e di cui aveva le chiavi. “Successivamente l’autista – si legge – è stato trovato mentre dormiva nell’autobus, invece di essere in strada per il turno delle 3.10 del mattino’.