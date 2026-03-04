napoli-capitale-della-formazione-urologica

All’Ospedale Cardarelli il 3° Meeting Hol.It.A. e i 10° Holmium Training Days

Il 6 e 7 marzo 2026 Napoli ospiterà un importante appuntamento scientifico dedicato all’innovazione in campo urologico: il 3° Meeting Hol.It.A. e i 10° Holmium Training Days – Laser in Urologia.

L’evento si svolgerà tra l’Unità Operativa Complessa di Urologia dell’Ospedale Antonio Cardarelli e l’Auditorium dell’Hotel Royal Continental, riunendo specialisti e professionisti provenienti da tutta Italia.

Responsabile scientifico dell’iniziativa è Paolo Fedelini, mentre la presidenza dell’associazione Hol.It.A. è affidata a Ivano Vavassori. L’organizzazione scientifica vede inoltre la partecipazione di un comitato composto da Gian Maria Busetto, Cristian Fiori, Luciano Nava e Agostino Tuccio, mentre il comitato esecutivo è formato da Franco Blefari, Paolo Fedelini, Angelo Porreca e Riccardo Schiavina.

Live surgery e innovazione tecnologica

Uno dei momenti più attesi del meeting sarà la live surgery ospitata presso il Cardarelli. Durante le sessioni operatorie in diretta, alcuni tra i più autorevoli esperti nazionali eseguiranno interventi chirurgici utilizzando le più moderne tecnologie disponibili, con particolare attenzione all’impiego dei laser ad olmio nel trattamento delle patologie urologiche.

Le dimostrazioni riguarderanno soprattutto due ambiti clinici molto diffusi nella popolazione:

la patologia prostatica, in particolare le tecniche mini-invasive per il trattamento dell’ipertrofia prostatica;

la calcolosi urinaria, dove l’utilizzo del laser rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci e avanzati.

L’obiettivo è mostrare sul campo le potenzialità delle tecnologie di ultima generazione, favorendo lo scambio di esperienze tra specialisti e la diffusione delle migliori pratiche chirurgiche.

Un momento di confronto e crescita professionale

Il congresso non sarà soltanto un’occasione di aggiornamento scientifico, ma anche un momento di confronto tra professionisti del settore. L’iniziativa punta, infatti, a rafforzare le competenze culturali e tecniche degli operatori sanitari, con particolare attenzione ai contenuti tecnico-professionali specifici delle diverse specializzazioni e attività ultraspecialistiche.

Tra gli obiettivi del forum vi è anche l’approfondimento di tematiche emergenti come la medicina di genere e l’attenzione alle patologie rare, oltre alla condivisione delle più recenti innovazioni nel trattamento delle malattie urologiche.

L’apertura del congresso

I lavori prenderanno il via il 6 marzo alle ore 14.00 con la presentazione ufficiale del congresso a cura del responsabile scientifico Paolo Fedelini. Seguiranno i saluti istituzionali di importanti rappresentanti del mondo sanitario e accademico.

Interverranno, tra gli altri: Bruno Zuccarelli, presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli; Antonio D’Amore, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Cardarelli; Mario Massimo Mensorio, direttore sanitario dell’ospedale; Giuseppe Carrieri, presidente della Società Italiana di Urologia; Carlo Introini, presidente AURO; Ivano Vavassori, presidente Hol.It.A.

Napoli punto di riferimento per l’urologia

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione per consolidare il ruolo di Napoli come polo di formazione e innovazione nel campo dell’urologia.

La combinazione tra formazione teorica, dimostrazioni chirurgiche dal vivo e confronto scientifico tra specialisti rende il meeting uno degli eventi più significativi del settore.

Per due giorni, il capoluogo campano diventerà così un punto di riferimento per medici e ricercatori impegnati nello sviluppo delle tecniche più avanzate per la diagnosi e il trattamento delle patologie urologiche.