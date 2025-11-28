napoli-celebra-la-xxv-edizione-del-festival-internazionale-del-‘700-musicale-napoletano

Tra luci natalizie, arte barocca e melodie immortali, Napoli torna a immergersi nella sua storia musicale con il Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano, giunto alla venticinquesima edizione.

Dal 3 al 30 dicembre 2025, le chiese monumentali della città diventeranno palcoscenici d’eccezione per concerti, narrazioni, performance teatrali e visite guidate, in un percorso che unisce musica, cultura e scoperta.

L’atmosfera sarà quella di un viaggio nel tempo, tra opere rare, oratori barocchi, progetti contemporanei e momenti di divulgazione culturale che restituiscono tutta la vitalità del Settecento napoletano. «Un’esperienza multisensoriale – annuncia l’Associazione Domenico Scarlatti – per riscoprire un’epoca che ha reso Napoli capitale europea della musica».

L’inizio del viaggio – 3 dicembre

Si parte dalla Chiesa Monumentale di Santa Maria la Nova, dove il pubblico incontrerà Flaminia Scarlatti, figura femminile dimenticata del Settecento, riportata in vita dalle musiche dell’Ensemble Vox ex Caelis e dalla voce narrante di Cristina Donadio, che interpreterà lettere ritrovate nell’Archivio Albani. Un modo poetico e potente per aprire il Festival.

Musica antica e suoni contemporanei – 5 dicembre

Alla Chiesa di Donnalbina arriva Smooth Scarlet Surface, un progetto sperimentale che mescola Scarlatti con Bartók, Ligeti e persino i Radiohead. Marimba, percussioni, vibrafono, oboe e synth daranno forma a un dialogo tra epoche, dimostrando quanto il Settecento possa parlare al presente.

Le grandi protagoniste del barocco – 7 dicembre

Nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, l’Ensemble Plaerdemavida renderà omaggio alle “Regine del ‘700”: musiciste, nobildonne, mecenati e figure femminili che hanno influenzato la musica europea, spesso nell’ombra della storia ufficiale.

I giovani e Scarlatti – 8 dicembre

All’Auditorium Alessandro Scarlatti, spazio alla nuova generazione: Ugo Raimondi, Walter Aveta, Donato Attanasio e Flavio Belardo presentano composizioni originali ispirate ai temi del maestro barocco. Un ponte tra passato e futuro, interpretato da giovani interpreti e pianisti.

Dal 12 al 15 dicembre – Donnalbina diventa un teatro musicale

12 dicembre – Storia di Giuditta, oratorio di Scarlatti rivisitato con coreografie contemporanee sul tema dell’emancipazione femminile.

13 dicembre – Tra Villanelle e Tarantelle, festa della musica popolare con il Tammurrianti World Project.

14 dicembre – Omaggio a Scarlatti, dialogo tra clarinetto e pianoforte con Luca Luciano e Ivano Leva.

Il 14 dicembre, sempre a Donnalbina, si terrà anche il Convegno “Ferdinando Sanfelice: Napoli nel ‘700 tra Architettura, Musica e Filosofia”, parte delle celebrazioni culturali della Regione Campania.

15 dicembre – Il Maestro di Cappella, intermezzo comico di Cimarosa con la brillante Orchestra a Fiati del Liceo Musicale Margherita di Savoia.

Concerti straordinari

Da metà mese il Festival accelera: arrivano ospiti internazionali e produzioni speciali.

16 dicembre – Santa Maria la Nova

Cessate o fulmini!, con l’orchestra Il Pomo d’Oro e un programma con Scarlatti, Paisiello, Hasse e Durante.

20 e 21 dicembre – Santissima Trinità dei Pellegrini

Missa ad Usum Capellae Pontificiae diretta da Giovanni Acciai.

Oratorio per la SS.ma Trinità del 1715, con l’Orchestra Barocca del Conservatorio di Milano.

28 dicembre – sempre a Donnalbina

San Filippo Neri, oratorio in due parti diretto da Enzo Amato.

30 dicembre – Gran finale

La Dama Spagnola e il Cavaliere Romano, intermezzo di Alessandro Scarlatti con la regia di Riccardo Canessa. L’ultimo sipario dell’anno si chiude con ironia e raffinatezza.

Visite guidate e narrazioni

A guidare il pubblico in questo viaggio sarà Amedeo Colella, con il suo stile ironico e divulgativo. Prima dei concerti sono previste visite guidate (max 15 persone) per conoscere l’arte e la storia dei luoghi del Festival:

3 dicembre: Piazza del Gesù → Santa Maria la Nova

7 dicembre: Piazza Bellini → Duomo di Napoli

14 dicembre: Banchi Nuovi → Donnalbina

21 dicembre: Piazza Carità → Montesanto

Biglietti:

Intero: €15

Ridotti (over 60 / under 30): €7

Visite guidate: €7 (incluse radioline)

Info e prenotazioni: www.domenicoscarlatti.it; info@domenicoscarlatti.it