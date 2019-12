La Roma trionfa in casa della Fiorentina: è 4-1. 19′ Dzeko, 21′ Kolarov, 34′ Badelj, 73′ Pellegrini, 88′ Zaniolo: così recita il tabellino di gioco. I giallorossi dunque allungano la classifica e scappano: ora il quarto posto dista 14 punti per il Napoli. La partita di Sassuolo diventa sempre più determinante per gli azzurri.

Classifica di Serie A: Roma sempre più lontana

