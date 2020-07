Napoli, che fine ha fatto Allan? Gattuso corre un serio rischio col Barcellona

Mancano ormai solo quattro partite al termine della stagione. Il Napoli, dopo avere vinto la Coppa Italia, non ha nulla da chiedere al campionato. I partenopei hanno la certezza di partecipare alla prossima edizione della Europa League. Le gare che mancano alla fine della Serie A, tuttavia, potrebbero servire a mister Gennaro Gattuso per fare delle prove in vista della partita dell’otto agosto contro il Barcellona. SSC Napoli v Udinese Calcio – Serie A Contro il Barcellona servirà un grande… continua a leggere sul sito di riferimento