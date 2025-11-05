napoli,-chiesa-gremita-per-funerali-del-poliziotto-morto-in-incidente

mercoledì, 5 Novembre , 25

Aniello Scarpati, coinvolto in un tamponamento con Suv

Napoli, 5 nov. (askanews) – A Napoli i funerali dell’assistente capo coordinatore di polizia, Aniello Scarpati, morto nella notte dell’1 novembre mentre era in servizio a bordo della volante, coinvolta in un violento tamponamento da parte di un Suv a Torre del Greco.L’arrivo del feretro, fasciato dal tricolore, alla chiesa cristiana evangelica ADI di via Frà Gregorio Carafa, è stato accolto da applausi e dal picchetto d’onore della polizia. Gremita la chiesa, con le forze dell’ordine a presidiare anche le strade adiacenti.Alle esequie presenti tra gli altri il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, il capo della polizia Vittorio Pisani, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, il prefetto di Napoli Michele Di Bari e l’Arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia. Il Comune di Torre del Greco ha proclamato il lutto cittadino.

