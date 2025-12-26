venerdì, 26 Dicembre , 25

Incidente sulla Ss 106 Jonica, tre feriti: coinvolta auto scorta procuratore Gratteri

(Adnkronos) - Un grave incidente stradale si è...

La Cambogia accusa la Thailandia: “Intensificati i bombardamenti”

(Adnkronos) - La Cambogia ha accusato oggi la...

Ucraina, Zelensky: “Concordato incontro con Trump nel prossimo futuro”

(Adnkronos) - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha...

Corea del Nord, per il 2026 Kim ordina aumento della produzione di missili

(Adnkronos) - Per il 2026 il leader nordcoreano...
Napoli, colpito da proiettile vagante mentre passeggia con la compagna

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Nella giornata di ieri, i carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti nel pronto soccorso dell’Ospedale del Mare per un 47enne ferito al gluteo da un colpo d’arma da fuoco. Dai primi accertamenti, pare che la sera del 24 dicembre, verso le 19.30, l’uomo sia stato colpito da un proiettile vagante di piccolo calibro mentre passeggiava con la propria compagna a Pomigliano d’Arco, in piazza Giovanni Leone. La vittima, andata in ospedale solo il giorno dopo, non è in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Pomigliano d’Arco per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. 

