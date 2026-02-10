martedì, 10 Febbraio , 26

Safer Internet Day, la guida per evitare le truffe online

(Adnkronos) - Oggi, 10 febbraio, si celebra il...

Ucraina-Russia, Lavrov: “Colloqui in corso, ma c’è ancora molta strada da fare”

(Adnkronos) - I colloqui per risolvere il conflitto...

Marina Berlusconi: “Al referendum voterò sì, giustizia condizionata da vergognoso mercato nomine”

(Adnkronos) - Al referendum sulla giustizia del 22-23...

Assegno unico, pagamento febbraio 2026 e aumenti

(Adnkronos) - Si avvicina il pagamento dell'Assegno unico...
napoli-como:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv-(in-chiaro)
Napoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Napoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

DALL'ITALIA E DAL MONDONapoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Coppa Italia. I partenopei sfidano oggi, martedì 10 febbraio, il Como – in diretta tv e streaming – allo stadio Maradona nei quarti di finale della coppa nazionale. La squadra di Conte è reduce dalla vittoria del Ferraris contro il Genoa, battuto 3-2 in extremis, mentre il Como, che giocherà il match con il Milan della 24esima giornata il 18 febbraio, aveva pareggiato 0-0 con l’Atalanta. 

 

La sfida tra Napoli e Como è in programma oggi, martedì 10 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Santos; Hojlund. All. Conte 

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas 

 

Napoli-Como sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.