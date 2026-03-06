venerdì, 6 Marzo , 26

Napoli, confronto pubblico sul referendum della giustizia: giovani a dibattito tra Sì e No
Napoli, confronto pubblico sul referendum della giustizia: giovani a dibattito tra Sì e No

Domani allo “Stelle Hotel” incontro con esponenti politici, giuristi e amministratori locali

Napoli – Un confronto pubblico per discutere le ragioni del “Sì” e del “No” al referendum sulla giustizia. È questo il tema dell’incontro dal titolo “Perché Sì Perché No – I giovani napoletani si informano sulle ragioni del referendum della giustizia”, in programma domani, sabato 7 marzo alle ore 17:30, nella Sala Gallery dello “Stelle Hotel”, in Corso Meridionale 60/62 a Napoli.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di informazione e approfondimento rivolto soprattutto ai giovani, chiamati a confrontarsi con posizioni diverse su uno dei temi più discussi del dibattito istituzionale e politico nazionale.

L’evento si aprirà con i saluti di Antonio Quaranta (Gioventù Nazionale), Gianfranco Succoio (Segretario Regionale Forza Italia Giovani), Luigi Forte (Democrazia Cristiana con Rotondi), Antonio Mariottino (Forza Italia Giovani) ed Emanuele Papa, consigliere della V Municipalità.

Nel corso dell’incontro verranno presentate le ragioni del “Sì” al referendum da Giuseppe Ferrante, assessore di Palma Campania; Melania Passeggio, specializzata in misure di prevenzione patrimoniali; Marco Spina, dei Giovani Repubblicani; Pasquale Mastropasqua, avvocato penalista; Giuseppe Tuccillo, dottorando in diritto penale.

A rappresentare le posizioni favorevoli al “No” interverranno invece Naomi Iodice del Partito Democratico, Ludovica Gentile e Luca Sorrentino dei Giovani Democratici, Giovanni Ferrara, giurista, e Francesco Polio, consigliere della II Municipalità.

A moderare il confronto sarà la giornalista Cristina Somma.

L’appuntamento intende offrire un’occasione di dibattito pubblico e pluralista sul referendum della giustizia, mettendo a confronto posizioni e sensibilità diverse per favorire una maggiore informazione tra i cittadini, in particolare tra le nuove generazioni.

Iran, Ita Airways: “Partito dall’Oman un volo speciale con 165 italiani”

