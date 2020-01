Napoli, Consegnati i 32 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – Ponticelli

Le dichiarazioni dell’Assessore Piscopo sulla giornata di oggi: “Siamo molto soddisfatti per l’importante lavoro di squadra svolto dai competenti Servizi del Comune di Napoli che hanno consentito di poter consegnare a 32 nuclei familiari un nuovo complesso residenziale, composto da due edifici, una corte attrezzata con giochi per bambini, pannelli solari, posti auto e cantine, nel quartiere di Ponticelli. Si tratta di un importante lavoro e di un programma intenso di Edilizia Residenziale sociale che da tempo stiamo portando avanti per garantire il diritto alla città e ai servizi urbani integrati”.