sabato, 18 Aprile , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDONapoli, Conte: "Futuro? Resto in silenzio. De Laurentiis può dire ciò che...
napoli,-conte:-“futuro?-resto-in-silenzio.-de-laurentiis-puo-dire-cio-che-vuole,-e-il-presidente”
Napoli, Conte: “Futuro? Resto in silenzio. De Laurentiis può dire ciò che vuole, è il presidente”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Napoli, Conte: “Futuro? Resto in silenzio. De Laurentiis può dire ciò che vuole, è il presidente”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – “Napoli è Napoli, ma non è solo Napoli, in generale. Anche l’anno scorso a due mesi dalla fine del campionato si è iniziato a parlare di altre squadre. Io vi lascio parlare. A volte dico delle cose e vengono strumentalizzate. In queste situazioni più stiamo in silenzio, concentrati sulla squadra, meglio è”. Antonio Conte, tecnico del Napoli, è tornato così a parlare del suo futuro dopo il ko in campionato contro la Lazio di oggi, sabato 18 aprile. L’allenatore ha commentato – ai microfoni di Dazn – le ultime voci sul suo conto, anche in ottica Nazionale: “Capisco che il mio nome serve per scrivere, fare paginate sui giornali e trasmissioni. A volte strumentalizzano frasi”. 

Conte ha commentato anche le parole del presidente De Laurentiis in un’intervista a The Athletic (“Antonio è una persona molto seria. Ha un contratto con me. Non mi abbandonerà mai all’ultimo minuto, perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Se si sacrifica dopo due anni di lavoro per costruire un Napoli fortissimo… la squadra è pur sempre una sua creazione. Quindi ucciderebbe la sua creatura, abbandonandola proprio all’ultimo minuto. Oppure decide subito e dice ‘Vorrei andare’. In tal caso avrei il tempo, tra aprile e maggio, di trovare qualcun altro che lo sostituisca”), cercando di abbassare i toni: “De Laurentiis? Quello è un problema del presidente, lui può parlare e dire quello che vuole, non rispondo. Se dovessi rispondere lo faccio in privato senza farlo in pubblico perché i media non aspettano altro”. 

﻿ 

Previous article
Gasperini-Ranieri, Curva sud risponde: “La Roma è una cosa seria”. Per l’allenatore gli applausi dell’Olimpico
Next article
Marracash, sul palco arriva a sorpresa… Elodie: il duetto e l’abbraccio

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Marracash, sul palco arriva a sorpresa… Elodie: il duetto e l’abbraccio

(Adnkronos) - Certi amori fanno giri immensi, e poi si ritrovano… sotto altre forme. Sotto altre espressioni. È il caso di Marracash ed Elodie,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Gasperini-Ranieri, Curva sud risponde: “La Roma è una cosa seria”. Per l’allenatore gli applausi dell’Olimpico

(Adnkronos) - “Qualsiasi sia il ruolo che uno occupa all’ombra di questo nome, siamo tutti obbligati a garantire romanismo, impegno e valore. La Roma...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Inter, scudetto a un passo: ecco quando i nerazzurri possono diventare campioni d’Italia

(Adnkronos) - L'Inter è sempre più vicina allo scudetto, dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio oggi, sabato 18 aprile. Con il...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Serie A, oggi Roma-Atalanta – La partita in diretta

(Adnkronos) - La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 18 aprile, i giallorossi ospitano l'Atalanta all'Olimpico in uno dei big match...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.