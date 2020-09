Napoli-Contini, trovato l’accordo: rinnoverà per altre cinque stagioni

Aria di rinnovi in casa Napoli. Dopo le voci insistenti su quello di Maksimovic, la quasi conferma per quello di Elseid Hysaj, è stato trovato l’accordo per il terzo portiere azzurro. Stiamo parlando dell’italo-rumeno Nikita Contini, che ha giocato l’ultima stagione in prestito alla Virtus Entella in Serie B.

RINNOVO PER NIKITA CONTINI

Secondo quanto riportato dal portale online sportivo Tuttomercatoweb.com, il portiere Nikita Contini avrebbe trovato l’accordo con il club azzurro per il rinnovo di contratto. Il classe ’96 firmerà per un prolungamento di 5 stagioni, non ci sono ulteriori novità per quanto riguarda il fattore economico. Come detto poc’anzi ha giocato un’intera stagione in Serie B da titolare con l’Entella, facendo anche molto bene. Il calciatore, come ogni anno, aveva raggiunto gli azzurri dopo il prestito, ma, molto probabilmente, avrà colpito Gattuso e quindi il tecnico ha spinto per la sua permanenza.

L’agente, qualche giorno fa aveva confermato: “Il Napoli mi ha risposto picche, è un giocatore che vogliono tenere in rosa assolutamente. Ha fatto uno straordinario campionato, vorrebbero tenerlo in rosa il prossimo campionato. Se deve rimanere in rosa per fare il terzo portiere, ci guarderemo intorno. Vediamo se l’anno prossimo ci sarà la possibilità di essere tra i 15/16 giocatori che possono giocare al Napoli. È ’96, fare il terzo portiere non vale la pena, fare il secondo di Meret è accettabile. Più un portiere gioca, più acquisisce esperienza”.

