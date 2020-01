Napoli contro gli assistiti di Mino Raiola: si va in tribunale

Il Napoli mercoledì mattina sarà in tribunale per quanto riguarda le multe inflitte ai giocatori dopo l’ammutinamento del 5 novembre scorso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Napoli contro Raiola: si va in tribunale

Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Zielinski sono i sei giocatori assistiti da Mino Raiola che hanno chiesto la ricusazione di Bruno Piacci. Quest’ultimo è il giuslavorista scelto dagli azzurri come arbitro per i 24 collegi da formare, ma i legali dei calciatori lo ritengono non super partes.

