venerdì, 24 Aprile , 26

Rafa Jodar, chi è tennista che incanta Madrid e potrebbe sfidare Sinner

(Adnkronos) - Rafa Jodar incanta Madrid, davanti a...

Napoli-Cremonese, braccio di Grassi su tiro Giovane: giusto rigore?

(Adnkronos) - Proteste in Napoli-Cremonese. Oggi, venerdì 24...

Pena di morte, l’ordine di Trump: negli Stati Uniti può tornare la fucilazione

(Adnkronos) - Tornano i plotoni d'esecuzione per la...

SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi: centrati tre 5 da 51mila euro

(Adnkronos) - Estratta la combinazione vincente del concorso...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDONapoli-Cremonese 4-0, Conte torna a vincere e vola a +3 sul Milan
napoli-cremonese-4-0,-conte-torna-a-vincere-e-vola-a-+3-sul-milan
Napoli-Cremonese 4-0, Conte torna a vincere e vola a +3 sul Milan
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Napoli-Cremonese 4-0, Conte torna a vincere e vola a +3 sul Milan

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) –
Vince il Napoli. Oggi, venerdì 13 aprile, gli azzurri hanno battuto la Cremonese nell’anticipo della 34esima giornata di Serie A, imponendosi per 4-0 al Maradona. A decidere il match la rete di McTominay al 3′, all’autogol di Terracciano al 45′, e i gol di De Bruyne al 48′ e di Alisson Santos al 52′. Nel finale rigore sbagliato da McTominay, che si fa ipnotizzare da Audero all’83’. 

Con questa vittoria la squadra di Conte sale a 69 punti, portandosi a +3 dal Milan terzo e a -9 dall’Inter, rimandando così la festa scudetto nerazzurro. Rimane invece a quota 28, terzultima a pari merito con il Lecce, la Cremonese di Giampaolo. 

 

Nel prossimo turno di Serie A, il Napoli sfiderà il Como in trasferta mentre la Cremonese ospiterà la Lazio. 

 

Previous article
Calcio, risultati Serie A, Napoli blinda la Champions
Next article
Pena di morte, l’ordine di Trump: negli Stati Uniti può tornare la fucilazione

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Rafa Jodar, chi è tennista che incanta Madrid e potrebbe sfidare Sinner

(Adnkronos) - Rafa Jodar incanta Madrid, davanti a Jannik Sinner. Oggi, venerdì 24 aprile, il giovane tennista spagnolo ha battuto a sorpresa l'australiano Alex...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Napoli-Cremonese, braccio di Grassi su tiro Giovane: giusto rigore?

(Adnkronos) - Proteste in Napoli-Cremonese. Oggi, venerdì 24 aprile, gli azzurri hanno ospitato i lombardi al Maradona nell'anticipo della 24esima giornata di Serie A,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pena di morte, l’ordine di Trump: negli Stati Uniti può tornare la fucilazione

(Adnkronos) - Tornano i plotoni d'esecuzione per la fucilazione negli Stati Uniti di Donald Trump. Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato di aver avviato...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi: centrati tre 5 da 51mila euro

(Adnkronos) - Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi, venerdì 24 aprile, del SuperEnalotto. Nessun '6' né '5+1', centrati invece tre '5'...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.