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Napoli-Cremonese, braccio di Grassi su tiro Giovane: giusto rigore?
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Napoli-Cremonese, braccio di Grassi su tiro Giovane: giusto rigore?

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By Redazione-web

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Proteste in Napoli-Cremonese. Oggi, venerdì 24 aprile, gli azzurri hanno ospitato i lombardi al Maradona nell’anticipo della 24esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale. Sul finale di partita infatti l’arbitro Doveri ha fischiato un calcio di rigore per il Napoli per tocco di mano di Grassi all’interno dell’area lombarda, tra le proteste della squadra di Giampaolo. 

Succede tutto all’83’. Giovane, entrato in campo nel secondo tempo, riceve palla al limite dell’area e calcia con il destro trovando la deviazione con il braccio di Grassi. L’arbitro indica subito il dischetto, provocando le proteste dei giocatori in campo e della panchina di Giampaolo. Dopo un rapido colloquio con il Var, Doveri conferma la sua decisione, poi McTominay sbaglia il calcio di rigore. 

 

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