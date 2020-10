Napoli, dal Chelsea arriva Bakayoko: l’accordo a un passo

Via libera dal club, Giuntoli al lavoro per l’accordo sullo stipendio. Milik non scioglie le riserve sulla Fiorentina. Nel pomeriggio il risultato del nuovo giro di tamponi

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Napoli, dal Chelsea arriva Bakayoko: l’accordo a un passo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento