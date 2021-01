Napoli dall’oblò dell’aereo: Insigne innamorato posta la stupenda foto sui social

Domani, domenica 3 gennaio, il Napoli tornerà in campo dopo la pausa natalizia. Gli azzurri affronteranno la formazione sarda e sarà una gara importante per riprendere immediatamente il cammino, giacché gennaio sarà un mese fitto di impegni. Attraverso i propri canali social, Lorenzo Insigne ha pubblicato un bellissimo scatto di Napoli vista dall’oblò dell’aereo che ha portato la squadra in Sardegna.

Tutta la città in notturna illuminata e il capitano ha scritto semplicemente Napoli con un cuore azzurro ad accompagnare e rendere l’idea della bellezza mozzafiato.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CJjY8OBsOrK/?utm_source=ig_web_copy_link”]

