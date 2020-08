Napoli, De Laurentiis: “Playoff? Ben vengano novità, Serie A vecchia”

Il patron azzurro in ritiro a Castel di Sangro: “Serie A vecchia. Aspettiamo le idee di Gravina. E sul virus non ci ha capito niente nessuno”. Sulla squadra: “Tanti esuberi ma vedo tanti avvoltoi e dico che non faremo saldi, sarà un mercato di attesa”

