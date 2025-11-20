giovedì, 20 Novembre , 25

Caos al Grande Fratello, Omer si abbassa i pantaloni e Jonas lo attacca

(Adnkronos) - Caos al Grande Fratello. Ieri sera,...

Madre e figlio morti a Lecce, il legale del padre: “Situazione sottovalutata da organi competenti”

(Adnkronos) - "Come devono stare? Sono distrutti". Così...

Incendio alla Cop30 in Brasile, evacuati i partecipanti

(Adnkronos) - L'incendio, scoppiato in un padiglione del...

Sport e Salute insieme ad adidas contro il drop-out giovanile, ‘impossibile restare fermi’

(Adnkronos) - Luce come vita. Movimento come essenza....
napoli,-de-laurentiis-rinviato-a-giudizio:-accusa-di-falso-in-bilancio
Napoli, De Laurentiis rinviato a giudizio: accusa di falso in bilancio

Napoli, De Laurentiis rinviato a giudizio: accusa di falso in bilancio

DALL'ITALIA E DAL MONDONapoli, De Laurentiis rinviato a giudizio: accusa di falso in bilancio
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il gup di Roma ha rinviato a giudizio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, accusato di falso in bilancio in relazione alla compravendita dalla Roma del giocatore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e alle presunte plusvalenze fittizie per l’acquisto di Victor Osimhen nel 2020 dal Lille.  

Le contestazioni dei pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano riguardano i bilanci del 2019, 2020 e 2021. Il rinvio a giudizio, oltre che De Laurentiis, riguarda anche la società sportiva Calcio Napoli e Andrea Chiavelli. Il processo inizierà il 2 dicembre 2026. 

 

“Siamo assolutamente stupiti della decisione del giudice. E’ la dimostrazione sempre di più di come l’udienza preliminare sta diventando uno snodo inutile finché non avremo a che fare con un giudice veramente terzo. Qui c’erano tutti i presupposti per prosciogliere gli imputati perché la procura, anzi la Guardia di Finanza ha sbagliato anche nell’applicazione dei principi contabili”. Così gli avvocati Gaetano Scalise, Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, difensori del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. 

“Purtroppo, finché non ripristiniamo la motivazione per i decreti di rinvii a giudizio questo sarà il destino di molti processi. L’accusa, i pubblici ministeri, hanno evidenziato nella requisitoria che in questa vicenda il Napoli non ha ricevuto nessun vantaggio” concludono i penalisti. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.