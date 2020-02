Segui 90min su Facebook, Instagram eTelegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Napoli e della Serie A! L’arbitraggio di Giua, che non ha concesso un calcio di rigore a Milik in occasione della sfida tra ​Napoli e Lecce (il giocatore è stato ammonito per simulazione e oggi è arrivata anche la decisione del Giudice Sportivo, che ironia della sorte, ha anche multato il polacco per simulazione) non è andato giù alla società azzurro. Secondo quanto riferito da Il Mattino,…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Napoli, De Laurentiis su tutte le furie per l’arbitraggio di Giua: la mossa del patron con la FIGC proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento