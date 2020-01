​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Napoli e della Serie A! Dries Mertens sembrava destinato a lasciare il ​Napoli durante questa sessione di calciomercato, ma così non è stato ed ora potrebbe cambiare tutto. All’attaccante belga, che ha il contratto in scadenza questo giugno, si erano interessate Chelsea e Barcellona, ma sia il giocatore che la società hanno respinto le offerte arrivate. Il presidente De Laurentiis vorrebbe…

L’articolo Napoli, De Laurentiis vuole trattenere Mertens: pronta l’offerta per il rinnovo proviene da Notiziedi.

