Napoli di nuovo vincente al San Paolo: i partenopei annichiliscono la Juventus – Opta

Una vittoria importante quella messa a segno dal Napoli tra le mura del San Paolo contro la Juventus. Tre punti fondamentali arrivati grazie prima al gol di Zielinski e, dopo pochi minuti, il raddoppio dell’attaccante partenopeo, Lorenzo Insigne.

Il dato

Come riferisce il profilo social di Opta, la vittoria agguantata dal Napoli è fondamentale anche per le statistiche dei partenopei. Gli uomini di Gennaro Gattuso cercavano, infatti, un successo tra le mura amiche, da ormai troppo tempo.

Il Napoli non vinceva da sei partite casalinghe consecutive in Serie A e aveva perso tutte le ultime quattro concedendo sempre almeno due gol. Riconquista.

Il dato sulla Juventus

Lo stesso profilo Opta ha anche sintetizzato la prestazione della Juventus contro il Napoli. La squadra di Maurizio Sarri è parsa non nella migliore forma possibile. Lo dimostra una lapidaria statistica.

Per la prima volta in questo campionato la Juventus non ha effettuato nemmeno un tiro nello specchio nel primo tempo. Assente.

