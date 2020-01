Napoli, Diego Demme a Villa Stuart per le visite mediche

ROMA – Pochi sorrisi, tanta concentrazione e voglia di far bene. Comincia così l’avventura di Diego Demme in Italia, precisamente a Roma dove ieri sera è sbarcato da Francoforte e questa mattina sosterrà le visite mediche per il Napoli. Il centrocampista ormai ex Lipsia è il primo rinforzo per la squadra di Gennaro Gattuso: arrivato alle 10 alla clinica Villa Stuart insieme all’agente, il giocatore di origini italiane sosterrà le visite mediche di idoneità sportiva prima di poter firmare il contratto che lo legherà con il club di De Laurentiis per quattro anni a due milioni di euro netti a stagione. Al Lipsia andrà una cifra complessiva di circa dodici milioni di euro. Il ventottenne in questa prima parte di stagione ha totalizzato 24 presenze e un gol tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania. Adesso ha voglia di dimostrare il suo valore al Napoli, nella città di Maradona idolo del padre calabrese ma grande tifoso azzurro: il nome del figlio è proprio in onore del Pibe de Oro: anche per papà Vincenzo si è realizzato il sogno di vedere Diego vestire la maglia del Napoli.