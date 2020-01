Diego Demme ieri ha conosciuto i nuovi compagni di squadra del Napoli, allenandosi per la prima volta sul campo di Castel Volturno. Oggi mister Gennaro Gattuso ha deciso di convocarlo subito per la gara di domani pomeriggio con il Perugia in Coppa Italia (clicca qui per tutti i convocati). Arrivato dal Lipsia, il centrocampista potrebbe esordire proprio in questa prima gara e realizzare il proprio sogno. Padre calabrese, il suo nome è un omaggio al più grande calciatore di tutti i tempi: Diego Armando Maradona, che a Napoli è stato molto più di un semplice calciatore. Il numero di maglia scelto è il 4, vestito l’ultima volta in azzurro da Emanuele Giaccherini nella stagione 2016/2017.

Napoli, dal numero di Demme ai convocati

Demme ha ottime possibilità di essere titolare domani allo stadio San Paolo. Un esordio casalingo per l’ormai ex Lipsia, pronto a dare tutto al servizio di Gennaro Gattuso. Il centrocampista ha fatto un’ottima impressione – riferisce Sky – agli altri azzurri. Sembra che stia per cominciare una vera e propria favola per il nuovo acquisto.

Tutti i numeri di maglia dei calciatori convocati sono visibili nel post pubblicato su Twitter dalla SSC Napoli. Ecco la foto:

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/sscnapoli/status/1216784456528338944″]

In passato Diego aveva affrontato il Napoli, ma da avversario in Europa League.



The post Napoli, Diego Demme subito convocato: scelto il numero di maglia | FOTO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento