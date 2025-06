E’ promosso da Comune di Napoli, ASIA Napoli S.p.A. e Consorzio Nazionale Imballaggi CONAI

Oltre 80mila abitanti coinvolti, con 30.300 utenze domestiche e 4.180 utenze di tipo commerciale. Sono questi i numeri di ‘Napoli Differente nel Cuore’, il progetto di raccolta differenziata promosso dal Comune di Napoli, da ASIA Napoli S.p.A. e dal Consorzio Nazionale Imballaggi CONAI, con l’obiettivo di semplificare e rendere più efficiente l’attività nelle aree del centro città.

Il servizio è partito il 24 marzo nei Quartieri Spagnoli e nella zona di San Ferdinando, dal 28 aprile si è ampliato all’area del centro antico dei Decumani e dal 26 maggio si è aggiunta anche l’area commerciale del quartiere San Giuseppe.

I riscontri iniziali sono positivi e incoraggianti: nei primi due mesi dall’avvio si sono registrati già importanti segnali di incremento della raccolta differenziata. Nel solo mese di aprile sono state raccolta 47 tonnellate di vetro in più rispetto allo stesso periodo del 2024, 16 tonnellate in più di organico e 13 tonnellate in più di plastica e imballaggi.

Si stima che il trend di crescita porterà, già entro luglio, a un incremento complessivo del +10% rispetto al 2024. Una previsione che si avvicina già all’incremento del 15%, fissato all’inizio del progetto come target da raggiungere quando l’attività andrà a regime.

Con Napoli Differente nel Cuore, in seguito a un’attenta analisi del territorio che ha tenuto conto delle evoluzioni e dei cambiamenti registrati negli ultimi anni, è stato stilato un calendario unico per la raccolta ‘porta a porta’ comune a tutte le utenze e con particolarizzazioni ad hoc per le grandi attività commerciali presenti sul territorio.

Il servizio punta a raggiungere quattro obiettivi fondamentali: semplificare le attività di raccolta dei rifiuti e facilitare il controllo dei conferimenti; migliorare il decoro urbano nel centro cittadino, recuperando le frazioni che attualmente vengono perse con l’abbandono indisciplinato nei cumuli misti di rifiuti e in prossimità delle campane; eliminare, dove possibile, le attrezzature stradali; incrementare del 15% tutte le frazioni differenziate.

Nelle aree interessate da ‘Napoli Differente nel Cuore’, il lunedì vengono raccolti carta e cartone; il martedì e il sabato il materiale non riciclabile; il mercoledì, il venerdì e la domenica i rifiuti organici e biocompostabili.

Unica eccezione per plastica e metalli, per i quali è prevista un’attività di raccolta in giorni diversi nei vari quartieri (a causa della voluminosità della frazione).

Gli esercizi commerciali presenti nelle zone interessate hanno un calendario di raccolta particolare. Per l’umido dei ristoranti sono previsti ritiri giornalieri tutte le sere; ritiri di umido e vetro frequenti anche per i negozi di ortofrutta e i bar; ritiro di multimateriale tutte le sere per attività di ristorazione, bar e negozi di abbigliamento; dal lunedì al sabato è previsto il ritiro di cartoni a chiusura serale.

Accanto alle tradizionali attività informative rivolte alla cittadinanza (e in concomitanza con la conferenza stampa svoltasi presso la Fondazione Foqus) è stata avviata una campagna di ‘guerrilla marketing’, a cura della società di comunicazione ‘InCoerenze’.

In cinque angoli dei Quartieri Spagnoli (Via Speranzella, Via Emanuele De Deo, Vico Lungo Trinità degli Spagnoli, Vico Giardinetto e Piazza Montecalvario) sono state posizionate t-shirt colorate e lenzuola personalizzate con lo slogan ‘Napoli Differente nel Cuore’, che richiamano i caratteristici ‘panni stesi’, simbolo partenopeo tra i soggetti più fotografati dai turisti.

Parallelamente sono stati coinvolti i B&B della zona, ai quali saranno consegnati degli appendini da porta e dei calendari da tavolo con il programma aggiornato della raccolta differenziata, anche in lingua inglese.

“Nelle aree del centro storico – spiega l’Assessore al Verde e alla Salute Pubblica del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada – stiamo ponendo in essere una serie di attività e iniziative che, messe insieme, stanno migliorando il decoro della città.

Con questo progetto abbiamo dato un nuovo impulso alla raccolta differenziata nel centro di Napoli. I cittadini stanno rispondendo bene alla nuova programmazione in aree particolarmente sensibili della città, con specifiche caratteristiche ed esigenze di raccolta.

L’adeguamento dei calendari, oggi, deve tenere conto di tante nuove realtà ricettive nate negli ultimi anni e del grande flusso turistico, con la presenza di migliaia di visitatori accolti ogni giorno. Per questo poniamo la massima attenzione, chiedendo il contributo e il rispetto delle regole da parte di tutte le realtà che animano la nostra città”.

“Con l’avvio del progetto nelle tre zone di ‘Napoli Differente nel Cuore’ – sottolinea Domenico Ruggiero, Amministratore Unico di ASIA Napoli – abbiamo avviato un processo di rinnovamento e semplificazione della raccolta che sta già dando i suoi frutti. Il progetto è nato dalla necessità di adattare il sistema di raccolta ai cambiamenti della città.

Intervenire nel ‘cuore’ di Napoli oggi significa tener conto della notevole presenza di strutture turistiche e ricettive, alle quali dedichiamo una nuova fase del progetto con un’attività di sensibilizzazione rivolta a turisti e operatori, in particolare a quelli dei B&B.

L’obiettivo è costruire un sistema di raccolta sostenibile, basato sull’osservazione e l’ascolto dei territori e dei loro abitanti. Oggi Napoli è una città con milioni di visitatori e sempre più europea.

Con la crescente collaborazione dei cittadini e con una nuova impiantistica adeguata alle esigenze di raccolta, avremo una città sempre più pulita e con una coscienza ambientale al passo con i tempi”.

“Questa campagna di sensibilizzazione – dice Fabio Costarella, Vicedirettore Generale di CONAI – rappresenta un tassello fondamentale del lavoro che CONAI porta avanti per il miglioramento continuo dei sistemi di raccolta differenziata degli imballaggi sul territorio.

Interventi mirati di questo tipo, come i Quartieri Spagnoli, il Centro Antico e le zone a forte vocazione turistica e commerciale di Napoli, rappresentano un’attivazione del ciclo virtuoso del riciclo con strumenti mirati e su misura.

La conoscenza del territorio, il coinvolgimento diretto delle famiglie e delle attività commerciali, in collaborazione con il Comune e con ASIA, è essenziale per promuovere comportamenti virtuosi.

Del resto, la raccolta differenziata è un atto di grande responsabilità e noi tutti dobbiamo fare in modo che tale gesto sia sempre il più spontaneo possibile, quasi automatico: un modo per prendersi cura della propria città e contribuire a renderla più pulita e vivibile, aiutando il miglioramento dei risultati nazionali di recupero e riciclo”.