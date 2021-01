Napoli dominato dalla paura, anche il tattico “si arrende” all’evidenza. Ecco cosa non sta funzionando…

“Il Napoli è ancora quarto malgrado le ultime partite e le assenze in attacco. E’ chiaro che la squadra ha dei valori importanti. Prendiamo ad esempio la partita giocata contro lo Spezia: il Napoli ha creato tanto, ma ha avuto dei momenti in cui girava a vuoto. Questo è sintomatico di una squadra che ha paura, che vive molto questa emozione ancheq quando sta macinando gioco. Evidentemente – prosegue Bacconi – i giocatori sentono molto la responsabilità. Si sbaglia tanto sotto porta? Beh, è ovvio che se sei poco tranquillo quando arrivi davanti al portiere ti fai ipnotizzare”.

Le opinioni di Bacconi sono molto simili a quelle da noi pubblicate in questo approfondimento che vi invitiamo a rileggere. E’ abbastanza evidente che il problema del Napoli non è solo tattico, bensì psicologico. In estrema sintesi, al momento manca un centravanti che vada facilmente in gol. Le occasioni non mancano, quello che manca – si assenza di Mertens e Osimhem – è il calciatore che si prenda la responsabilità di fare la giocata decisiva, sia in fase di finalizzazione che di disimpegno (o di anticipo).