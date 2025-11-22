sabato, 22 Novembre , 25

D’Urso-Lucarelli, scontro epocale a Ballando: “Scostumata”, “Non dici mai la verità”

(Adnkronos) - Nuovo confronto, accesissimo, tra Barbara D'Urso...

Cuore a rischio, gli esercizi che funzionano: lo studio

(Adnkronos) - L'allenamento fa bene al cuore e...

Legge elettorale tra intese, scontri e ‘truffe’: la storia complicata delle riforme in Italia

(Adnkronos) - La storia delle riforme elettorali nell'Italia...

Ucraina, il piano Trump domina il G20. Oggi vertice Usa-Ue-Kiev a Ginevra

(Adnkronos) - Doveva essere uno dei temi sullo...
napoli,-donna-accoltellata-nel-piazzale-di-casa:-e-in-pericolo-di-vita
Napoli, donna accoltellata nel piazzale di casa: è in pericolo di vita

Napoli, donna accoltellata nel piazzale di casa: è in pericolo di vita

DALL'ITALIA E DAL MONDONapoli, donna accoltellata nel piazzale di casa: è in pericolo di vita
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Donna accoltellata nel piazzale di casa a Qualiano (Napoli), i carabinieri cercano un uomo in fuga. Intorno alle 21:30, i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti nel parco Cerqua per una donna ferita. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, una 35enne è stata accoltellata più volte in varie parti del corpo, mentre era nel piazzale antistante la sua abitazione. A sferrare le coltellate, un uomo ancora sconosciuto. La vittima è stata portata in pericolo di vita all’ospedale di Giugliano. Indagini in corso per ricostruire la vicenda. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.